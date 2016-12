Italiani malati di farmaci: quasi due dosi al giorno

16:34 - Quasi due dosi di farmaci -1,7 per la precisione - è la quantità assunta quotidianamente da ogni italiano nel 2013. I dati sono del rapporto Osmed presentato a Roma, secondo cui la spesa farmaceutica totale, pubblica e privata, è in aumento ed è arrivata a 26,1 miliardi di euro, facendo segnare un +2,3% rispetto al 2013.

La maggior parte delle spese sono sostenute dal Ssn - Il 70,4% dei consumi, spiega il documento, è stato a carico del Sistema sanitario nazionale, i medicinali per il sistema cardiovascolare si confermano al primo posto nei consumi, seguiti da quelli per l'apparato gastrointestinale e metabolismo, da quelli del sangue e da quelli per il sistema nervoso. Le donne, in particolare nella fascia tra 15 e 64 anni, ne consumano l'8% in più degli uomini.

Ma le terapie non vengono seguite bene - Anche se i consumi aumentano gli italiani non sono diligenti nel seguire le terapie. Nel report si legge: "Dai dati Asl emergono bassi livelli di aderenza, principalmente per i farmaci per le vie respiratorie, antidepressivi e cardiovascolari".



Per i farmaci in regime convenzionato, il Lazio è la regione con maggiori consumi, seguita da Calabria e Sicilia. La Sicilia ha la spesa pro capite maggiore mentre consumi e costi sono più bassi si riscontrano nella provincia autonoma di Bolzano.