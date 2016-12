11:23 - Arriva un nuovo strumento per la diagnosi del tumore della pelle che potrebbe sostituire la biopsia. Se finora, dopo un esame visivo del medico, era necessario rimuovere un frammento di tessuto per analizzarlo, adesso basta una tecnica di imaging con un laser. Lo strumento innovativo è stato messo a punto dall'Università del Queensland, con la collaborazione dell'Università di Leeds.



Una scoperta all'avanguardia - Per gli esperti, il laser di imaging fornisce in maniera esatta la visione della struttura della pelle. Il laser terahertz impiega una regione dello spettro elettromagnetico che, fino a tempi recenti, era quasi impossibile da usare.



Tecnica meno invasiva - L'autore principale della ricerca, Yah Leng Lim, spiega che la ricerca è ancora nelle prime fasi: "Abbiamo costruito un prototipo e riteniamo che il sistema potrà facilitare una diagnosi tempestiva del cancro alla pelle, con migliori risultati per i pazienti. Ridurrà la necessità di ricorrere a biopsie nelle persone che presentano sintomi di cancro alla pelle come protuberanze, nei e lesioni".



I vantaggi - Lim si sofferma sulle criticità delle tecniche attuali: "Se si individua il cancro, il trattamento di solito comporta la rimozione chirurgica della lesione. Il problema è che l'esame visivo non è sempre perfetto. Le opzioni di trattamento, come la chirurgia, possono sovrastimare l'estensione del tumore, portando alla rimozione di tessuto sano oltre che danneggiato".