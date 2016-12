Il fumo "spezza" la schiena

18:17 - Oltre ai molti danni già noti, le sigarette fanno male anche alla schiena, provocando danni gravi al Dna dei dischi intervertebrali. Il deterioramento alla colonna potrebbe essere ancora più gravi per chi inizia a fumare da adolescente. Questo il risultato di uno studio su topi condotto dall'Università Cattolica di Roma con la University of Pittsburgh e pubblicato su The Spine Journal.

Una concausa - La degenerazione dei dischi è responsabile di molte patologie della colonna, come lombalgie e cervicalgie croniche. L'invecchiamento è la causa principale di degenerazione discale, però molteplici fattori di rischio collaborano all'accelerazione di questo processo degenerativo e adesso appare chiaro che il fumo è tra questi. Lo studio italiano ha evidenziato l'azione nociva dei composti del fumo sul Dna delle cellule dei dischi.



Lo studio - I ricercatori hanno esposto a fumo cronico di sigaretta topolini di laboratorio sani e topolini con un deficit di funzionamento dei meccanismi di riparazione del Dna. Questo secondo gruppo di topini è molto più suscettibile al danno indotto da qualsiasi agente che attacchi il Dna, compreso il fumo. Tutti i topi esposti hanno sviluppato segni gravi di degenerazione discale con perdita in altezza dei dischi intervertebrali. Le cellule discali hanno mostrato segni precoci di invecchiamento.



I topi più suscettibili al danno al Dna presentavano danni vertebrali solo leggermente superiori rispetto ai topi sani di controllo. Questo dimostra che il fumo non agisce solo sui geni. Altri meccanismi sono sicuramente in gioco nei soggetti fumatori. Lo studio suggerisce anche che il danno alla colonna potrebbe essere ancora più grave iniziando a fumare precocemente, in età adolescenziale, infatti, quando i topi esposti al fumo sono cuccioli la gravità della degenerazione discale è dieci volte maggiore rispetto ai topi adulti.