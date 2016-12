17 gennaio 2014 Il fumo causa quaranta malattie Colpisce quasi tutti gli organi del corpo. Sono passati cinquant'anni dal primo documento statunitense che correla il tabagismo ai danni per la salute Tweet google 0 Invia ad un amico

17:26 - Non solo tumore ai polmoni, il fumo provoca o peggiora quaranta patologie. Dal diabete all'artrite reumatoide e può causare la formazione del labbro leporino nei bebè le cui mamme non sono riuscite ad abbandonare le "bionde" neanche in gravidanza. A ricordarlo è un report pubblicato dal "General Surgeon" degli Stati Uniti, in occasione del cinquantesimo anniversario del primo documento federale che legava le sigarette ai danni alla salute.

Parità sessuale nei rischi - Il rapporto, le cui conclusioni vengono di solito adottate poi per decidere le politiche federali, passa in rassegna le ultime scoperte scientifiche sul tema, e sottolinea, per esempio, come a differenza di 50 anni fa ora il rischio di morte causata dal fumo sia uguale tra uomini e donne e, anzi, queste ultime paghino il tributo maggiore.



Ancora molto da fare - Il documento festeggia anche i successi nella lotta contro le sigarette negli Usa, spiegando come si sia passati da oltre il 50 al 18% di fumatori. Anche grazie alle campagne istituzionali che hanno cambiato il modo di vedere le sigarette nella nostra società. Ancora oggi, però 400mila persone solo negli Stati Uniti muoiono ogni anno per cause relative alle sigarette.



Quasi ogni organo, si legge nel documento, ha qualche potenziale malattia a causa del fumo. In tutto ne sono state censite 37, comprese quelle a occhi, che rischiano il glaucoma, e ossa, con un maggior rischio di frattura dell'anca. Ai danni alla salute si aggiungono anche quelli economici, con oltre 150 miliardi di dollari l'anno persi solo per le morti premature.