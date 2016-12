Il broccolo aiuta a depurare l'organismo dall'inquinamento

13:47 - Corpo disintossicato dallo smog grazie ai broccoli. Questo ortaggio aiuta a espellere dall'organismo più facilmente alcune delle sostanze più inquinanti presenti nell'aria. Lo dimostra uno studio della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora e pubblicato su Cancer Prevention Research.

La ricerca – Lo studio è stato condotto su quasi trecento residenti di una delle regioni più inquinate della Cina: una comunità agricola rurale nella provincia di Jiangsu, a circa 50 km a nord di Shanghai. Le analisi, andate avanti per dodici settimane, hanno rivelato che il consumo quotidiano di mezza tazza di una bevanda a base di germogli di broccoli produce una "rapida, significativa e duratura" escrezione di benzene e acroleina.



In particolare, il tasso di escrezione del benzene è aumentato del 61% a partire dal primo giorno e per tutto il periodo di studio, mentre la velocità di escrezione dell'acroleina è cresciuto del 23% durante le settimane.



La bevanda infatti - spiegano i ricercatori - fornisce sulforafano, un composto vegetale che è stato già dimostrato avere proprietà preventive dei tumore negli animali.



John Groopman e Anna M. Baetjer, autori dello studio, hanno commentato: "L'inquinamento atmosferico è un problema di salute pubblica complesso e pervasivo. Per affrontare il problema globalmente, oltre alle soluzioni tecniche per ridurre le emissioni inquinanti regionali, abbiamo bisogno di tradurre la nostra scienza di base in strategie per proteggere le persone da queste esposizioni: il nostro studio sostiene lo sviluppo di strategie alimentari alla base di questo complessivo sforzo di prevenzione".