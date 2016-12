13 marzo 2014 Cina, come salvaguardare la vista a scuola

12:13 - Spesso per i ragazzi che vanno a scuola si parla di problemi di postura, provocati dalle giornate sui banchi o dagli zaini troppo pesanti. In un istituto cinese, hanno pensato invece a come preservare la vista dei propri alunni. In maniera quantomeno "originale". La soluzione è stata drastica: barre metalliche per impedire di piegarsi troppo sui libri durante le lezioni.

Le barre in questione assomigliano vagamente a quelle presenti sulle giostre, visto che possono essere alzate o abbassate. La strana iniziativa ha preso piede a Wuhan, nella provincia di Hubei, dove il preside della scuola elementare Zhang Lin ha spiegato che le barre "saranno utilizzate per aiutare i bambini a sviluppare buone abitudini di lettura". Il sistema è stato installato dall'amministrazione locale, su proposta dell'ufficio anti miopia nei teenager.