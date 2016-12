14 aprile 2014 Arriva il distributore di marijuana medica

12:55 - Un distributore automatico, del tutto simile a quello che elargisce dolciumi e merendine, dispenserà marijuana medica ai cittadini statunitensi. Si chiama Zazz e debutterà in Colorado. La "macchinetta" è in grado di riconoscere l'età degli acquirenti attraverso dati biometrici e presto sarà anche capace di leggere le ricette e le tessere sanitarie. Al momento il distributore potrà essere utilizzato sotto il controllo del personale dei dispensari.

Zazz nasce dall'esigenza di ridurre al minimo il rischio di furti: "I prodotti andranno direttamente dal laboratorio alla macchina - spiega Greg Honan, proprietario di un dispensario di Eagle-Vail, in Colorado -. Non vi sarà così possibilità di furti da parte di pazienti o impiegati né perdita della tracciabilità per l'inventario".



Per poter prelevare il contenuto dal distributore sarà necessario presentare al personale la ricetta del proprio medico.