"Non provateci a casa", ecco i contraccettivi più disgustosi (e inefficaci) della storia

12:44 - Intrugli ripugnanti, puzzolenti e a volte tossici sono stati utilizzati dalle donne nel corso dei secoli per evitare gravidanze indesiderate. Oltre alle pozioni totalmente inefficaci, alcune si sono sottoposte perfino all'inserimento di strani oggetti nella vagina. La storia degli “anticoncezionali” è raccolta in un video della campagna Wtfp?! (Acronimo della frase in inglese "Dov'è la pianificazione familiare?!"). La clip è stata realizzata da Engender Health, organizzazione globale per la salute delle donne che si impegna affinché ogni gravidanza sia pianificata, ogni bambino sia desiderato e ogni madre abbia le migliori chance di sopravvivenza.

"Spermicidi" d'antan - Gli antichi egizi nel 3051 avanti Cristo pensavano che un mix di sterco di coccodrillo e miele fosse uno spermicida e veniva inserito nella vagina prima dei rapporti sessuali. Nell'Europa medievale, invece, le donne pensavano di poter evitare una gravidanza attaccandosi dei testicoli di donnola alla coscia durante il sesso.



"Contraccettivi orali" disgustosi - Un supposto contraccettivo orale usato in Francia nel 1600 era il succo di cipolla mentre le donne canadesi fino al 1760 ingurgitavano un frullato di testicoli di castoro al chiaro di luna. Nell'antica Grecia il beverone era velenoso, costituito da acqua di scarto del fabbro riempita con piombo.



Cose strane proprio lì - Nel 1800 in Europa si pensava che inserire un ditale nella vagina avesse un effetto simile all'attuale diaframma. C'erano pure dei "preservativi" fatti col budello di maiale che sono stati usati per parecchi secoli. Ma le leggende sulla contraccezione riguardano anche tempi più recenti. Le statunitensi negli anni Sessanta pensavano che una lavanda a base di cola potesse lavare via lo sperma dopo il rapporto.



Molte donne non hanno ancora il potere si scegliere - Il video ricorda che ancora oggi 220 milioni di donne non hanno accesso alla contraccezione. Nei Paesi dove è possibile controllare le nascite, le donne hanno gravidanze più sicure, figli più sani, rimangono a scuola e guadagnano di più.