Su Tgcom24 si festeggia il compleanno di Dylan Dog, trent'anni col piacere della paura

Trent’anni di avventure, colpi di scena, incubi, paure, tanta ironia e quel “quinto senso e mezzo” che lo ha reso uno degli eroi più amati e imitati di questi ultimi decenni.

In occasione del trentesimo compleanno di Dylan Dog Tgcom24 e l'Edicola 2.0 di Milano rendono omaggio al fumetto edito da Sergio Bonelli editore. E lo fanno con uno speciale che andrà in onda in diretta su Tgcom24 (canale 51 digitale terrestre) e in contemporanea sul nostro sito domenica 2 ottobre dalle ore 16.15.