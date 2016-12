Italia, dieci volti e un 2015 da ricordare

1) FLAVIA PENNETTA - Al numero uno della nostra classifica c'è la vincitrice degli US Open 2015, seconda italiana di sempre (dopo la Schiavone al Roland Garros) ad essersi aggiudicata un torneo del Grande Slam. Battendo la Vinci in una storica finale tutta italiana, è diventata, a 33 anni, la tennista più longeva nella storia del tennis mondiale ad aggiudicarsi per la prima volta uno Slam. Col trionfo americano ha chiuso in bellezza una carriera in cui ha vinto 11 tornei WTA in singolare e 17 in doppio (tra cui l'Australian Open 2011), accumulando negli anni circa 14 milioni di dollari di montepremi. Un simbolo dell'Italia nel mondo.



2) TANIA CAGNOTTO - Secondo gradino del podio per la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi, che nel 2015 ha finalmente coronato il sogno della medaglia d'oro iridata ai Mondiali in Kazan. Trionfando nella gara del trampolino da 1 metro, la bella bolzanina è diventata la prima donna italiana ad aver conquistato una medaglia mondiale nei tuffi e l'unica ad aver vinto una medaglia d'oro, oltre ad essere la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera. A livello europeo infatti Tania non ha rivali, come dimostrano i due ori vinti a giugno agli Europei di Rostock, il secondo dei quali con Francesca Dallapè, con cui forma la coppia più longeva e vincente nel mondo dei tuffi



3) VALENTINO ROSSI - L'anno si è chiuso in modo molto amaro per il Dottore, beffato dal biscotto iberico cucinato da Marquez e Lorenzo, ma le emozioni e i sorpassi che il numero 46 ha saputo regalare ai tifosi italiani (e non solo) rimarranno per sempre nella storia di questo sport, forse anche più di quanto avrebbe fatto il (pur meritatissimo) decimo titolo. Restano negli occhi la rimonta in Argentina dall'ottavo posto con sorpasso finale su Marquez, i due successi in Qatar e Gran Bretagna con il podio tutto colorato di azzurro e, purtroppo, anche l'atteggiamento antisportivo di Marquez.