11 febbraio 2015 ManpowerGroup ed Expo, opportunità di lavoro nel rispetto delle norme Oltre 250 colloqui al giorno per garantire la copertura di 5.000 posti di lavoro a norma. ManpowerGroup, Official HR Premium Partner di Expo Milano 2015, offre consulenza ai Paesi partecipanti per non incorrere in irregolarità e garantire un evento di successo

15:13 - ManpowerGroup, Official HR Premium Partner di Expo Milano 2015, si sta occupando della ricerca figure professionali per l’Esposizione Universale, in particolare di oltre 5.000 per i Padiglioni partecipanti.



ManpowerGroup sta svolgendo la selezione e il reclutamento secondo un criterio di trasparenza ed equità: attraverso il portale www.manpowergroup4expo.it ha raccolto a oggi 200 mila candidature che sono state già esaminate e i consulenti stanno svolgendo circa 250 colloqui al giorno con i candidati che rispondono effettivamente ai requisiti richiesti e hanno superato i test online.

Gli annunci inseriti in www.manpowergroup4expo.it corrispondono a reali opportunità di lavoro offerte da Expo Milano Spa e dalle aziende partecipanti all’evento che hanno dato il mandato a ManpowerGroup: tutte queste posizioni prevedono contratti regolari e stipendi in media con il mercato.



In questo momento, molti Paesi e aziende che parteciperanno a Expo sono alla ricerca di personale: l’evento in sé è complesso e, non conoscendo la normativa italiana, in alcuni casi i Paesi rischiano di ricevere informazioni parziali, e a volte fuorvianti, da operatori di mercato a loro volta impreparati all’evento.



ManpowerGroup sta mettendo a disposizione le sue risorse migliori non solo per selezionare le persone, ma anche per fornire ai Paesi una consulenza sugli aspetti giuslavoristici, chiarendo quali sono le uniche soluzioni rispettose della norma.



“È condivisibile la preoccupazione espressa dai sindacati per le condizioni contrattuali dei lavoratori” – afferma Stefano Scabbio, Presidente dell’area mediterranea ManpowerGroup. “Credo si possa convenire sul fatto che prevenire è sempre il modo migliore per evitare i problemi. Vorremmo quindi estendere un invito a tutti i Paesi affinché prestino grande attenzione alle soluzioni contrattuali proposte per assumere il personale, sia in caso di assunzione diretta da parte del Paese, sia in caso di affidamento a società esterne. Come sempre, un campanello d’allarme deve scattare quando ci si trova in presenza di offerte economiche eccessivamente competitive”.



“Desideriamo ribadire che ManpowerGroup, in qualità di Official HR Premium Partner, rimane la via più certa per evitare spiacevoli sorprese, sia per i Paesi che per i Lavoratori e che i nostri consulenti sono comunque a disposizione per offrire servizi di consulenza e orientamento per le aziende e i Paesi e la massima tutela per i lavoratori” conclude Scabbio.

