A "Jazz Meeting" la cantante e autrice Patrizia Cirulli

"Sanremo D'Autore" pubblicato da "Egea Music" è il nuovo disco della cantante e interprete Patrizia Cirulli. Dodici brani arrivati ultimi, penultimi o non arrivati in finale in altrettante edizioni del Festival, interpretati dalla cantautrice conosciuta per la sua capacità di muoversi tra profondità e leggerezza. In studio, insieme a Patrizia Cirulli, gradita ospite a "Jazz Meeting", hanno suonato artisti del calibro di Mario Venuti, Sergio Cammariere e Vince Tempera. A "Sanremo D'Autore" proprio Vince Tempera ha dato un grande apporto...

"Si - dice Patrizia -, lui suona il piano tra l'altro in "Ciao Amore Ciao", canzone che causò l'esclusione di Tenco dalla serata finale del Festival di Sanremo. L'abbiamo registrata in due soli "take", dove il primo è servito a provare ed il secondo è stata la registrazione vera e propria, tutto si è svolto in maniera spontanea ed il risultato è stato secondo me particolarmente emozionante".



Altra "gemma" la canzone con Mario Venuti "Un Altro Posto Nel Mondo"...

Mario la presentò purtroppo senza successo a Sanremo nel 2006, canzone bellissima che scrisse con Kaballà. La bellezza di "Un Altro Posto Nel Mondo", mi ha sempre lasciato senza parole, credo abbia il pregio di unire una musica ed un testo, entrambi di grande qualità.



Mi sembra molto interessante anche il brano con Cammariere...

Con Sergio cantiamo nel "Il Tuo Amore" un brano che fu presentato al festival nel 1965 da Bruno Lauzi, cantante che Sergio apprezza moltissimo



Un grande "inno" anti-militarista è "Pitzinnos In Sa Gherra" brano dei Tazenda.

Ho sempre amato questa canzone che vede fra gli autori anche Fabrizio De André e l'interpretazione unica che ne fecero a Sanremo Andrea Parodi e i Tazenda. E' un brano percepisco come un'invocazione, una preghiera. Il bouzouki di Giorgio Cordini mi fa entrare in uno spazio sacro.



Non poteva mancare "1950" brano scritto da Amedeo Minghi con Gaio Chiocchio...

Ritengo questa canzone un autentico capolavoro. Sono molto affezionata a questo brano anche per motivi che riguardano la mia vita. Andrea Di Cesare, che ha curato l'arrangiamento e suonato, ha fatto un magnifico lavoro.



"Sanremo D'Autore" ha avuto un impatto immediato sul pubblico?

Si, lo abbiamo presentato nella sede del "Premio Tenco" nella settimana del Festival di Sanremo e sono molto soddisfatta, al pubblico è piaciuto mi auguro che sia un "input" per il prosieguo del tour che stiamo definendo proprio in questi giorni.



Mercoledì 28 febbraio presenterò alcuni brani del disco nel concerto allo "Spirit De Milan", in via Bovisasca.