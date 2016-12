Social Recruiting: Facebook al secondo posto dei Social Nets

12:39 - Facebook è indicato dagli esperti come lo strumento che sarà utilizzato maggiormente per il recruiting nei prossimi due anni. Per questo non meraviglia che top brands quali Starbucks, Red Bull, PlayStation, McDonald’s, Levi’s abbiano da tempo investito nella realizzazione di accattivanti fan page riservate all’attrazione di talenti.



D’altra parte l’85% circa di candidati tra attivi (in cerca di un lavoro) e passivi (non attivi nella ricerca di lavoro, ma interessanti per le aziende) hanno oggi un profilo face book. Tuttavia, dal momento che Facebook nasce con una vocazione totalmente diversa e ad oggi è certamente il social network più utilizzato per scopi privati, la prima domanda di chi vuole cominciare a utilizzarlo per cercare lavoro è: “come si fa?”.

Prima di tutto assicuriamoci di avere il profilo “in regola”- Il grande dubbio di chi decide di utilizzare facebook per lavoro è riservato all’impostazione del profilo. Non è un mistero che le aziende ed i recruiter siano sempre più solite visitare i profili face book dei candidati e questo viene percepito come un limite alla possibilità di esprimersi privatamente in maniera “informale”e “disinvolta”. Ricordiamo allora che un settaggio più ristretto delle impostazioni di privacy consente a ciascuno di tenere pubbliche e quindi accessibili solo poche informazioni, comprese le tanto temute foto!



Andando nelle impostazioni di privacy potrete decidere cosa rendere pubblico e quindi visibile a tutti sia relativamente alle informazioni statiche del profilo, che ai singoli post che pubblicate (ad esempio potete rendere pubblici i post che vertono su argomenti professionali e tenere visibili tutti i post privati solo agli amici). Per stare più tranquilli ricordatevi di bloccare i vecchi post inibendone la visibilità pubblica.



A questo punto solo due accorgimenti: se vogliamo essere “trovati” il nome deve essere reale e per essere facilmente individuati e non confusi con omonimi e poi assicuratevi che la foto sia riconoscibile. Per il resto, l’unico suggerimento è quello di essere voi stessi! Se siete convinti che usare face book per la ricerca di lavoro sia una scelta corretta, non dovete temere di mostrarvi per quello che siete, con i vostri interessi e passioni, di mostrare il vostro lato più creativo e divertente. L’importante è essere sempre coerenti con se stessi e con l’immagine che viene percepita e riconosciuta all’esterno.



Approfittate delle novità di facebook per ottimizzare il vostro profilo inserendo informazioni relative al vostro percorso formativo e professionale. La sezione da aggiornare è quella delle “informazioni generali” ed in particolare “Lavoro e Istruzione” che da poco tempo se modificato consente di inserire alcune competenze professionali. Ora che il vostro profilo è sistemato e avete deciso di utilizzarlo appieno come fosse un CV, ricordatevi di renderlo visibile impostando ancora una volta le impostazioni di privacy.



Passiamo ora alle vere e proprie tecniche per la ricerca del lavoro:

- il primo passo è certamente quello di “connettersi” alle pagine aziendali di interesse e di monitorarne i feed in home page in modo da essere sempre aggiornati su eventuali opportunità lavorative. Commentate i post e scrivete messaggi privati, cercando di essere propositivi e “attrattivi” nei commenti e ponendo l’accento sulle vostre competenze. Evitate messaggi polemici, per esempio “non ho mai ricevuto risposta all’invio del mio CV”!! : atteggiamenti di questo genere pagano poco. Puntate piuttosto sulla positività e sulla voglia di emergere e fare la differenze. Questo non significa rinunciare a sottolineare disservizi o a esprimere un’opinione critica, ma sappiate farlo in modo costruttivo, proponendo soluzioni.



- controllate sempre i suggerimenti promozionali che appaiono sulla vostra pagina di profilo. Molte aziende usano sponsorizzare i loro post relativi ad annunci di lavoro o campagne di reclutamento, puntando sul target di loro interesse. Se il promo vi raggiunge è molto probabile che stiano cercando proprio qualcuno con le vostre caratteristiche.



-apriamo una o più pagine facebook focalizzate su nostri interessi professionali o personali, dove fare sfoggio di competenze e mostrare autorevolezza sull’argomento specifico. A differenza del profilo personale la pagina può essere pubblica e potete utilizzarla come vero e proprio strumento per farvi conoscere da un pubblico professionale. La stessa pagina può essere collegata a un blog o ad altri profili (twitter, linkedin) che utilizzate con scopi professionali.



Ricordate di integrate Facebook nella vostra strategia di ricerca lavoro, non trascurando di tenere aggiornati anche gli altri profili social sui quali state puntando Chiudiamo ancora una volta sottolineando le tre regole che decretano il successo del vostro Personal Branding: chiarezza, esprimete bene chi siete e soprattutto chi o cosa non siete; consistenza, condividete contenuti rappresentativi delle vostre competenze e dei vostri obiettivi e costanza, partecipate con regolarità ed assiduità alla vita “social” della vostra rete, per essere costantemente visibili e aggiornati.

Naviga l'infografica. Per ingrandirla clicca qui.