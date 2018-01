"Popular" incontra il pianista e compositore Arturo Stàlteri

"Low & Loud" su etichetta Felmay, è il nuovo album di Arturo Stàlteri , tra i pianisti italiani contemporanei piu' noti in Europa e storica voce di Rai Radio3. Il progetto e' un vero e proprio tributo al pianoforte, vissuto in maniera totale, sfruttando le numerose sfumature timbriche e dinamiche che lo strumento e' in grado di offrire. L'opera contiene 12 tracce - 8 delle quali composte dallo stesso Stàlteri - e 4 tributi ad altri compositori, in un CD in cui convivono piu' fonti d'ispirazione, dalla passione per "La Terra di Mezzo" di J. R. R. Tolkien "Un viaggio inaspettato" al mondo celtico e dell'infanzia raccontati in "The Quiet Road to the Sea".

Arturo Stalteri, nostro ospite a "Popular", ci illustra il contenuto del disco... La mia intenzione iniziale dice il pianista, era quella di intitolare il lavoro "Pianoforte", poi ho optato per "Low & Loud" parole inglesi che si riferiscono appunto ai termini "piano" e "forte" dove però la parola "Low" non significa solo il suonare a basso volume, ma indica anche le basse frequenze, sulle quali io ho molto lavorato in sede di post produzione per questo disco, esaltando spesso suoni oscuri, anche sporchi in alcuni casi; "Low" quindi come frequenze basse e spesso misteriose.



Anche in questo disco non poteva mancare una composizione dedicata allo scrittore de "Il Signore degli Anelli" J.R.R. Tolkien

Comporre "Un viaggio inaspettato" ha significato per me aggiungere un altro tassello al mio viaggio infinito all'interno della trilogia di Tolkien. Pensare a quell'universo e a quelle vicende è una fonte di ispirazione grandissima, il brano che ho composto si ispira addirittura allo "Hobbitt", il libro precedente alla trilogia di Tolkien.



In "Low & Loud" troviamo per la prima volta un tributo a Rino Gaetano con 'Agapito Malteni il ferroviere'

C'è stata da parte mia una forma di rispetto, nell'avvicinarmi alle composizioni di Rino, ricordo che in quel periodo avevo "prestato" il mio piano alla musica d'autore C'era un convegno anni fa a Parma dedicato a Rino Gaetano, per l'occasione misi insieme 15 minuti di musica, come una suite che già allora conteneva 'Agapito Malteni il ferroviere', un brano che ai tempi con Rino, ci veniva molto bene anche dal vivo, suonato con piano chitarra e voce. Il risultato mi soddisfa volevo estrapolarlo dalla suite collegandolo ad uno studio di Chopin e trovo che abbia una grande forza.



Domenica 28 gennaio sarai in concerto a Terni, ospite della stagione dell' "Araba Fenice"

Si nel mio concerto in Umbria suonerò i preludi e anche qualche brano dal nuovo disco, il concerto mi emoziona sempre anche perché oltre ad incontrare il pubblico mi dà la possibilità di esprimermi sia come compositore che come esecutore, due aspetti del mio lavoro che non hanno un "confine" tra loro ma si compenetrano.



Il concerto inizierà alle 17.30 all'Auditorium Gazzoli: La produzione artistica di "Low & Loud" è curata da Arturo Stàlteri, la produzione esecutiva da Renzo Pognant Gros per Felmay.