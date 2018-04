"Jazz Meeting" incontra Claudia Cantisani

Queste le sensazioni della cantante, prima del ritorno al Blue Note. Senza dubbio è una grande emozione, dice Claudia, al Blue Note hanno suonato negli anni e continuano a suonare grandi artisti, sia internazionali che italiani, l'acustica del locale è ottima e secondo me questo è un aspetto molto importante. L'ambiente ti dà sempre la "spinta", per cantare suonare e quindi esprimerti al meglio.



Cosa proporrai al pubblico?

Nella musica che proporrò c'è una mescolanza tra lo swing e la musica d'autore.

I miei punti di riferimento sono artisti come Paolo Conte o Sergio Caputo che hanno fatto dell'ironia un punto importante del loro modo di fare musica Da Mogol porto invece con me l'immediatezza dei testi; lui vuole che le parole siano chiare ed arrivino subito al "cuore" di chi ascolta.

Indispensabile per me anche l'apporto dei musicisti, con loro ho un grande feeling, tutti hanno una grande storia musicale, ma io li ho scelti anche per il loro carattere allegro ed aperto, quindi in linea con il mio.



Sergio Caputo ha curato anche le note di "Non inizia bene neanche questo weekend"

Devo dire che quello con Caputo è stato un lungo "corteggiamento" lui ha ascoltato anche il mio disco precedente: "Storie D'Amore Nono Troppo Riuscite" ed il fatto che mi scriva le note per il nuovo lavoro è, secondo me, una cosa meravigliosa. Sergio è stato e continua ad essere il mio punto di riferimento.