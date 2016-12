Terrorismo, Matteo Renzi: "Più soldi per la sicurezza, spese fuori dal patto"

17:23 - "Il patto di Stabilità non si deve applicare alle spese della Difesa. Quello che vale per la Francia varrà anche per l'Italia". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, sottolineando che la settimana prossima verrà fatta "una proposta a tutti i partiti per un potenziamento dei fondi sulla sicurezza". "Figurarsi - ha ribadito - se uno sta attento allo zero virgola su questo tema". "Serve un investimento sulla cyber security", ha aggiunto.

Il presidente del Consiglio, in un'intervista a SkyTg24, pone l'accento sul "coraggio" dell'Italia: "Non dobbiamo rinchiuderci. Teniamo alti i livelli di sicurezza, intensificheremo i controlli, ma senza rinunciare alla libertà e alla nostra identità. Il tema è molto complesso: niente isteria, bisogna trovare un equilibrio, l'Italia ha una grande forza di reazione".



Grazie alla cyber security, prosegue Renzi, "puoi mappare i sospetti, ma anche banalmente incrociare le telecamere come è stato fatto a Milano dopo il terribile episodio a Palazzo di Giustizia. E' un tema che va affrontato in modo diverso". E aggiunge: "La legge di Stabilità per il 2016 aveva già più soldi del 2015 sulla sicurezza. Nei prossimi 15 giorni verificheremo se possiamo mettere più denari"