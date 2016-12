Terremoto, Salvini: "Renzi nomini Tronca commissario, Lega aiuterà"

La Lega è pronta a collaborare con governo e maggioranza per affrontare insieme l'emergenza post terremoto. Alla vigilia del Consiglio dei ministri, il leader Matteo Salvini propone il nome del prefetto Francesco Paolo Tronca come commissario per la ricostruzione, al posto di Vasco Errani. "Il prefetto ha già dimostrato di essere in grado di gestire con successo situazioni difficili e delicate in numerose città tra cui Milano e Roma" ha detto.