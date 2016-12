29 gennaio 2015 Roma, flash mob per Magalli

17:15 - Mentre nei Palazzi si gioca la delicata partita per l'elezione del successore di Giorgio Napolitano, in piazza i giochi sono già fatti: Giancarlo Magalli for president. La Rete lo ha scelto da un po', e oggi, per suggellare questa fiducia ecco un flash mob davanti al Quirnale. E il volto della tv arriva proprio lì. Ecco che viene sollevato dai suoi sostenitori in un delirio di cori e canti, tipo: " Un presidente, c'è solo un presidente". E infine, l'ideatore di tutto questo, il ragazzo che ha fondato il gruppo su Facebook, rilancia: "Se non ce la facciamo oggi lo candidiamo a Sanremo".