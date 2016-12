29 gennaio 2015 Online la scheda con il voto per il Colle, polemiche sui parlamentari M5S Barbara Lezzi, Matteo Dall'Osso e l'ex grillina Alessandra Bencini esprimono la loro preferenza e poi scattano una foto. Che finisce sui social network Tweet google 0 Invia ad un amico

17:40 - Due schede con la scritta Imposimato. Un'altra per Rodotà. Polemiche sul Movimento 5 Stelle dopo che due parlamentari pentastellati, Barbara Lezzi e Matteo Dall'Osso, hanno scattato una foto, poi pubblicata sui social network, alla scheda utilizzata per votare il nuovo presidente della Repubblica. Lo stesso ha fatto anche la ex grillina Alessandra Bencini, che ha messo online il suo voto per Rodotà accompagnato dalla scritta: "Detto/fatto".

I tre hanno infranto il regolamento contravvenendo alla disposizione di non fotografare la propria scheda.