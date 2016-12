23:11 - Il dato definitivo dell'affluenza in Sicilia, nei tredici comuni chiamati al ballottaggio, è stato pari al 49,9%, il 16% in meno rispetto al primo turno. Ad Enna, unico capoluogo interessato al voto, la percentuale degli elettori che si sono recati ai seggi è stati del 54,2%, il 12,5% in meno rispetto a due settimane fa. Nell'isola, diversamente dal resto d'Italia, i seggi sono rimasti aperti anche oggi fino alle 15.

Ballottaggi, la Sicilia a 5 Stelle di Fabio Nuccio

Il successo del M5s - Il Movimento Cinque Stelle conquista Gela e Augusta. Domenico Messinese, 50 anni, ingegnere, tecnico della Telecom Italia, originario di Favara, è il nuovo sindaco di Gela, la città del governatore della Sicilia, Rosario Crocetta che appoggiava il candidato sconfitto, Angelo Fasulo. Ad Augusta, invece, eletta Maria Concetta di Pietro, con oltre il 75%. Niente da fare per Domenico Paci, appoggiato da alcune liste civiche, fermo al 24,96%.



Grande Festa a Gela - Messinese ha ottenuto il 64,5% dei voti, mentre Fasulo, del Pd, si è fermato al 35,5%. Grandi manifestazioni di giubilo dei grillini che stanno festeggiando in "Piazza Umberto I" con cori, Slogan e bandiere. "Abbiamo raccolto e interpretato bene il desiderio di cambiamento della popolazione gelese", ha detto a caldo il neo sindaco di Gela. "Non ha vinto Domenico Messinese - ha aggiunto - ma l'intera popolazione di Gela. E ora cambieremo questa città".



Di Maio: "E' solo l'inizio" - "Cinque ballottaggi, cinque vittorie per i cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha appena conquistato Augusta e Gela in Sicilia". Lo ha detto il componente del direttorio M5s Luigi Di Maio su Fb, commentando i risultati dei ballottaggi. "Ironia della sorte, Rosario Crocetta, Governatore della Sicilia e cittadino di Gela, ha un nuovo sindaco, Domenico Messinese del Movimento 5 Stelle. E questo è solo l'inizio", ha aggiunto Di Maio. "Quarto, Venaria, Porto Torres, Gela e Augusta saranno amministrate dal Movimento 5 Stelle. Un'emozione incredibile. A piccoli passi stiamo riscrivendo la storia di questo Paese", è il commento di Roberto Fico. "Filotto5stelle", twitta invece il leader del Movimento, Beppe Grillo, pubblicando la foto dei nuovi sindaci.



A Enna sconfitto Crisafulli - Il nuovo sindaco di Enna è Maurizio Dipietro (Liste civiche) che con il 51,89% dei voti ha sconfitto al ballottaggio l'ex senatore Vladimiro Crisafulli (Pd), fermo al 48,11%.