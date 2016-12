Elezioni Regionali, i vincitori e i vinti

Nelle elezioni regionali 2015 il centrodestra conferma il Veneto con Luca Zaia e conquista la Liguria con Giovanni Toti. Il centrosinistra vince in cinque regioni. Successi di Catiuscia Marini in Umbria, Luca Ceriscioli nelle Marche, Enrico Rossi in Toscana e Michele Emiliano in Puglia. In Campania Vincenzo De Luca ha più di due punti di vantaggio su Stefano Caldoro. Altissimo l'astensionismo: un elettore su due non ha votato.