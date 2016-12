Siria, Renzi: "Non ostili a intervento ma non si trasformi in un'altra Libia"

La presunta presenza di Daesh, tuttavia, non sembra aver portato la comunità internazionale a ipotizzare un intervento in Libia: "Non è un tema all'ordine del giorno, almeno per il momento", ha tagliato cotro il presidente del Consiglio.



"Non siamo prudenti ma saggi" - Tornando al caso Siria, Renzi difende a spada tratta la politica estera del suo governo: "L'Italia ha un numero di donne e uomini impegnati in contingenti che è tra i più elevanti al mondo. Questo sia chiaro. Non è che un intervento in più o in meno denota il nostro tasso di partecipazione alla coalizione internazionale. La politica estera non va lasciata alle emozioni, serve continuità e consapevolezza: la nostra non è prudenza ma saggezza e io ne sono fiero".



"La lotta al terrorismo durerà anni" - Dopo quanto accaduto a Parigi, in Europa la sicurezza è al centro dell'agenda politica di ogni governo. Italia compresa: "La vera risposta al terrorismo è che non ci si può limitare a una risposta securitaria: non lesineremo sforzi perché ci siano carabinieri pagati meglio, mezzi più all'avanguardia, più intelligence e cybersecurity".



Ma, secondo il presidente del Consiglio, non è tutto: "Quella del terrorismo è una crisi enorme che durerà anni: la risposta la dai rivendicando i valori che hai nel tuo Dna. Abbiamo secoli di storia a cui non intendiamo rinunciare".



L'Onu: "3mila militanti Isis pronti a combattere in Libia" - Gli esperti dell'Onu ritengono che l'Isis abbia tra i 2mila e i 3mila combattenti in Libia e che intenda ampliare il suo controllo nel Paese. Lo affermano in un rapporto, preparato per il Consiglio di Sicurezza, secondo cui lo Stato islamico è soltanto uno degli attori fra le molteplici fazioni in guerra.



I militanti stanno di certo beneficiando della loro notorietà in Iraq e in Siria, ma al contempo stanno trovando una "forte resistenza da parte della popolazione e difficoltà nella costruzione e nel mantenimento di alleanze locali".