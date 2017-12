Sinistra, Civati: "Laicità e socialismo parole antiche, non vecchie"

"Laicità e socialismo non sono parole vecchie ma parole antiche senza cui nulla ha senso". Così Pippo Civati, fondatore di Possibile, ha inquadrato l'identità della lista di sinistra che sta costruendo con Mdp e Sinistra italiana in vista delle prossime elezioni. "Siamo diventati una squadra", ha detto all'assemblea nazionale unitaria a Roma e, ricordando le lacrime di Buffon per l'eliminazione dai mondiali, ha detto: "Anche i precari piangono".