Sindaco di Roma, Rita Dalla Chiesa rinuncia: "Priorità alla mia famiglia"

Rita Dalla Chiesa non si candiderà alla carica di sindaco di Roma per il centrodestra. Lo ha annunciato lo stesso volto noto della tv, il cui nome era stato fatto da Giorgia Meloni: "Ho deciso di non accettare. Ringrazio per tutta la stima e per l'affetto con cui avete accolto la notizia". Poco prima di rifiutare la Dalla Chiesa aveva commentato: "Per guidare la Capitale, ridotta in condizioni pessime, servono palle quadrate".

"E poi - ha sottolineato - non ho mai fatto politica. O meglio, forse qualche volta l'ho fatta in Tv esprimendo le mie opinioni".



"Dopo aver pensato a lungo alla possibilità che mi è stata offerta di poter essere portavoce delle richieste dei cittadini di questa città, che amo molto, ho deciso di non accettare", ha spiegato la conduttrice. "Ho capito - ha aggiunto - che le mie priorità continuano a essere la mia famiglia e la mia professione. Questo non toglie che continuerò a lottare per le battaglie in cui credo e che ho sempre portato avanti sui giornali, in televisione e sui social. Grazie a chi mi ha sostenuto prima ancora di cominciare".



Meloni: "Primarie Centrodestra per candidati sindaco" - "Per risolvere il rebus dei candidati di Centrodestra alle prossime elezioni amministrative Fratelli d'Italia ha proposto lo strumento delle primarie. Oggi anche la Lega si dice finalmente disponibile a celebrarle e, in alcune città, esponenti importanti di Forza Italia, penso ad esempio a Bologna, le chiedono a gran voce. A questa punto chiedo a Berlusconi e a Salvini quando vogliamo vederci per stilare insieme le regole per la celebrazione delle primarie in tutte le principali città italiane". Lo ha scritto su Facebook la leader di Fdi Giorgia Meloni, dopo la tramontata candidatura di Rita Dalla Chiesa .