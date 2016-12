Silvio Berlusconi a Madrid al congresso Ppe "Andrò alla manifestazione della Lega"

La decisione di non prendere la parola dal palco non ha impedito a Berlusconi di tenere banco per tutto il giorno spaziando dalla politica interna a quella estera con l'atteso faccia a faccia con Angela Merkel con la quale ha fatto "pace".



Per dare un segnale di unità in vista delle elezioni amministrative ed evitare di lasciare tutta la scena a Matteo Salvini l'ex premier ha deciso di ufficializzare la sua presenza alla manifestazione di Bologna organizzata dal leader della Lega Nord domenica 8 novembre. L'occasione, salvo forfait dell'ultima ora, rappresenta la prima opportunità di rivedere insieme le tre anime del centrodestra, oltre al leader del Carroccio e al Cavaliere, nel capoluogo emiliano sarà presente anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.



L'euro day di Berlusconi ha avuto il suo clou nel faccia a faccia con la cancelliera Angela Merkel con cui i rapporti sono sempre stati sul filo della tensioni. "Abbiamo chiarito" ha spiegato l'ex premier al termine del "cordiale" colloquio. Via le ruggini degli ultimi anni e le tensioni innescate dai sorrisini dell'ormai famosa conferenza stampa Merkel-Sarkozy nel 2011, e dalla frase attribuita al Cavaliere sul fisico della Cancelliera: "Angela sapeva già - ha spiegato - che quella frase era stata completamente inventata". Oltre alla Merkel, il leader di Forza Italia ha incontrato il premier spagnolo Mariano Rajoy l'ungherese Viktor Orban, il presidente Ppe Joseph Daul: "Tutti quelli che mi conoscono mi hanno fatto grandi felicitazioni", ha commentato soddisfatto prima di lasciare il summit.



Gelo invece con Nicolas Sarkozy. Nonostante la vicinanza (i due erano seduti a quattro poltrone di distanza) i due si sono completamente ignorati. Stesso atteggiamento con l'ex delfino Angelino Alfano. Berlusconi ha spiegato di aver parlato della situazione italiana precisando però che nessuno ha fatto domande sull'alleanza di governo tra Ncd e Pd: "E' un problema cosi piccolo, nessuno me lo ha citato, qui non se ne occupano".



Salvini risponde a Berlusconi - "Bene, mi sembrava strano che andasse da un'altra parte". Il leader della Lega Nord Matteo Salvini ha risposto così, a Milano, a una domanda sulla presenza di Silvio Berlusconi alla manifestazione organizzata dal Carroccio a Bologna il prossimo 8 novembre.