Senato, ok definitivo alla legge di Stabilità Il governo ottiene la fiducia con 162 sì

Dopo la richiesta del voto di fiducia da parte del governo, arriva il via libera del Senato alla legge di Stabilità. La Manovra ha così incassato l'approvazione definitiva del Parlamento con 162 voti a favore e 125 contrari. Palazzo Madama ha approvato anche il ddl di bilancio di previsione dello Stato per il 2016 e pluriennale per il triennio 2016-2018 con 154 "sì" e 9 "no".