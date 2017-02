Senato, depositato ddl contro "fake news": multe fino a 10mila euro

"Multe fino a 5mila euro per chi pubblica notizie false", stessa sanzione e fino a 12 mesi di reclusione per chi pubblica invece "notizie che possano destare allarme" e infine ammende fino a 10mila euro e carcere non inferiore a 2 anni "per chi è responsabile di campagne d'odio". Sono i punti cardine del ddl contro le "fake news", a firma di Adele Gambaro (Ala-Sc), depositato in Senato. Prese di mira le piattaforme informatiche, non le testate online.