13 marzo 2018 11:03 Salvini: "Pronti ad ignorare il tetto del 3% di Bruxelles" | "Euro moneta sbagliata, prepariamo piano B" Conferenza stampa del leader della Lega a Strasburgo dove lascerà il suo seggio allʼEuroparlamento. "Mai nella vita governerò con Renzi", ha detto

"Io ho detto che il tetto del 3%, che fa parte delle regole, saremo contenti di rispettarlo, ma se devo trovare 31 miliardi di euro per non aumentare l'Iva e le accise allora contratteremo con Bruxelles in modo sereno per rispettare le esigenze italiane". Così Matteo Salvini, spiegando che "l'euro è e rimane una moneta sbagliata, ma non c'è un'uscita solitaria ed improvvisa, i nostri esperti stanno lavorando ad un piano B".

"Non stiamo al governo con chi ha perso le elezioni" - "Governiamo se siamo in condizioni di attuare il nostro programma". Ha detto Salviniaggiungendo che "se c'è la maggioranza che parte dal programma di centrodestra e senza raccogliere partiti, ma raccogliendo adesioni da altri parlamentari che si impegnino per iscritto sul programma, allora bene". "Noi stiamo lavorando ad un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi prendo il dovere e l'onere di governare. Non ho le smanie di andare al governo con chiunque, se per andare al governo devo portare chi è stato bocciato al voto, allora no".



"Mai nella vita governerò con Renzi" - "Spero di guidare il Paese stando al nostro programma, senza fare inciuci, mai nella vita governerò con Renzi. Onore, onere e responsabilità. Il Centrodestra ha vinto con 12 milioni voti. La Lega è il primo partito al nord".



Con Lega politiche più serie: meno sbarchi, più espulsioni - "Vogliamo politiche più serie sulla immigrazione. Macron sta copiando di brutto il programma di Marine Le Pen, quando dice che per i migranti economici non c'è futuro. Basta andare a Parigi dal campione dell'europeismo, Macron. La Costituzione italiana impedisce che gli italiani votino sui trattati internazionali, la modifica della Costituzione sarà oggetto dei prossimi 5 anni do governo". Ha detto Salvini parlando del problema immigrazione. "Ridurre gli sbarchi, accelerare i tempi per distinguere i profughi veri da quelli falsi, tornare a controllare i confini e ridiscutere i contributi dell'Italia all'Ue a fronte di un nulla o quasi sul fronte della tutela dei confini esterni", questa la ricetta di Salvini. Questi temi hanno "pesato tanto sul voto degli italiani - ha aggiunto - la gente non mi parlava di fascismo, comunismo, nazismo, razzismo, mi chiedeva più lavoro, meno tasse, meno burocrazie e più sicurezza".