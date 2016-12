Salvini: "Berlusconi faccia i nomi"

Matteo Salvini invita Berlusconi ad uscire allo scoperto dopo la sua proposta di sindaci-manager per Roma e Milano. "Se la pensa così allora ci faccia dei nomi", replica ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle parole del leader di Forza Italia. "Le due città - ha detto infatti Berlusconi - vanno amministrate come grandi aziende con squadre di manager" indicando "qualità imprenditoriali" come doti irrinunciabili per i candidati sindaco.