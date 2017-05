Renzi: "Domenica ripuliamo noi". "Domenica 14 maggio le Magliette Gialle, il simbolo del Pd che sta sul territorio e coniuga valori alti e progetti concreti, sbarcheranno a Roma". Così il segretario del Pd sulla sua Matteo Renzi nella e-news attacca la gestione del M5s: "Con la città invasa dai rifiuti e nell'incapacità dell'amministrazione comunale di dare risposte, il Pd romano presenterà le proprie idee sulla gestione dell'emergenza dei rifiuti ma lo farà dopo che per una mattinata saremo stati a pulire la città". Anche la Raggi replica al segretario Pd - "Noi i rifiuti li raccogliamo ma non ci permettono di portarli via dalle strade. Renzi dove immagina di portarli? Magari farebbe bene a trasferirli davanti al palazzo della Regione. Piuttosto, intervenga sui suoi uomini e svegli il Pd del Lazio dal torpore nel quale si trova". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Grillo: "Gestione Pd con Mafia Capitale". Non si fa attendere la replica del leader del M5s, che dal suo blog attacca la gestione precedente a quella della Raggi: "Il MoVimento 5 Stelle è diventato un pericolo per l'igiene pubblica e la vita dei cittadini - ironizza il leader M5s - E' colpa della Raggi se i bambini muoiono azzannati dai ratti, anche se è una fake news sparata dalla Moretti in diretta tv. E' colpa dei grillini se i topi banchettano all'aereoporto di Fiumicino, e pazienza se e' una bufala diffusa dal Corriere e dal Tg5. E' colpa dei 5 Stelle la gestione dei rifiuti di Roma, anche se l'ha gestita il Pd con Mafia Capitale per anni".