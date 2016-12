26 settembre 2016 21:59 Renzi: Spese migranti e sisma fuori da patto anche se Ue è contraria Il premier torna sullo scontro con Merkel e Hollande dai microfoni di Quinta Colonna: "Nessuna guerra ma Ue non faccia splendida e noi soli"

"I soldi che spendiamo per i migranti e per il terremoto, soprattutto per le scuole, non li voglio conteggiati nel patto di stabilità, questo lo abbiamo detto e lo facciamo". Lo dice il premier Matteo Renzi a Quinta Colonna su Rete4. E se l'Ue si mette contro? "Non si mettono contro - risponde Renzi - perché lo facciamo lo stesso: è un rispetto delle regole che si chiama clausole eccezionali".

Sui migranti "non si può fare il pianto del giorno dopo, poi nessuno fa più nulla tanto poi c'è l'Italia. Questo ragionamento è incomprensibile". Questo il ragionamento del premier Matteo Renzi intervistato a "Quinta colonna" su Rete4. "Pensare che noi siamo una sorta di imbuto - ha ribadito - non va bene".



"Con Brexit l'Europa ha ricevuto un bel cazzotto nello stomaco. Speravo che Merkel e Hollande volessero rilanciare, e infatti abbiamo fatto tre vertici. Ora l'atteggiamento è cambiato, ma l'Italia ha ottenuto che l'appuntamento decisivo è a Roma, per i 60 anni dei Trattati di Roma, ma non si può arrivare con un figuraccia".



"Allora dico - prosegue Renzi -: se volete fare una cosa seria, di alto profilo, l'Italia c'è, se volete vivacchiare la faccia l'Italia non ce la mette. Non si fa la guerra all'Ue, amici come prima ma se si pensa sull'immigrazione che l'Italia diventi una sorta di imbuto a cui nessuno dà una mano non ci stiamo". "Non è pensabile che si lasci sola l'Italia" mentre in Ue "fanno gli splendidi ma poi ci lasciano soli" ha aggiunto Renzi.



Tutto nasce da errori clamorosi in Libia - "Tutto nasce da errori clamorosi fatti in Libia. Lì Sarkozy e Cameron intervennero e poi anche l'Italia obtorto collo intervenne. Quello fu un errore. Ora lì occorre fare uno sforzo. Occorre chiacchierare con tutte le tribù per farle mettere d'accordo, ma anche andare in Nigeria e nel sub Sahara e far sì che ci siano occasioni per restare in Africa". Ha detto ancora il premier Renzi.