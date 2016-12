Renzi:affluenza?Problema secondario

13:40 - "La non grande affluenza deve preoccupare ma che è un problema secondario. Oggi non tutti hanno perso: chi ha contestato le riforme può valutare il suo risultato. Il mio interesse non è mettere le bandierine ma affrontare i problemi degli italiani". Così Matteo Renzi ha commentato le regionali. "Negli ultimi 8 mesi abbiamo avuto 5 elezioni regionali e il Pd ha vinto 5 a zero. Oggi una persona normale dovrebbe esserne felice", ha aggiunto Renzi.