Referendum, Renzi: siamo a un bivio, riforma ora o mai più

"Siamo ad un bivio, se i cittadini diranno no al bicameralismo paritario, all'abolizione del Cnel al taglio dei parlamentari, se votate no poi non pensiate che al prossimo giro questi signori che torneranno in Parlamento cambieranno le cose". Così Matteo Renzi a Porta a Porta. Per il premier poi, "il fronte del No bisognerà chiamarlo il fronte del ben altro...".