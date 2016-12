Referendum, Orfini: "D'Alema rifletta prima di fare comitati del no"

"L'ho detto a D'Alema personalmente, e glielo dico pubblicamente: rifletta prima di mettersi a fare i comitati del 'no' al referendum costituzionale". Lo ha affermato Matteo Orfini, presidente dell'assemblea nazionale del Pd, aggiungendo: "Rifletta non per disciplina di partito, che non esiste sulla Costituzione, ma per quello che lui ha rappresentato nella storia della sinistra italiana e del Paese".