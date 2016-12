5 ottobre 2014 Raduno M5s a Roma, eletti e militanti all'opera per ripulire il Circo Massimo "Pagheremo al Comune oltre 9mila euro per occupazione del suolo pubblico per il nostro evento" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:05 - Eletti e militanti del Movimento 5 Stelle hanno ripulito l'area del Circo Massimo come provocazione in vista del raduno nazionale che si svolgerà a Roma dal 10 al 12 ottobre. "Per questa manifestazione politica pagheremo come occupazione di suolo pubblico 9mila e rotti euro", ha detto la deputata M5S Roberta Lombardi con una ramazza in mano.

"E' la tassa applicata a tutte le forze politiche - ha continuato la Lombardi -. Sarà una manifestazione assolutamente gratuita, mentre il concerto dei Rolling Stones è stato un evento commerciale". Il riferimento è alla polemica sul prezzo, da molti considerato troppo basso, pagato dalla band inglese al Campidoglio per lo show di giugno.