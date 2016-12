3 aprile 2015 Primo giorno per Delrio: "L'Italia è casa nostra, soldi pubblici come i soldi privati" Il neo titolare delle Infrastrutture arriva al ministero in bicicletta e promette: "Non si lasciano i lavori a metà: porteremo a termine le cose cominciate" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:16 - "L'Italia è casa nostra e le opere pubbliche e i soldi pubblici nella nostra testa sono come i soldi privati, anzi di più". Lo ha detto il neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, arrivando in bicicletta nella sede del ministero. "Mi sono sentito stamattina anche con il presidente dell'Autorità anticorruzione, con cui lavoreremo a strettissimo contatto, su Expo, sul Mose, su tutte le grandi opere italiane", ha aggiunto.

"Metteremo in fila tutto" - "Con un lavoro paziente ma serio metteremo in fila tutto. Noi dobbiamo fare le cose cominciate e portarle a termine. Come quando si fa un lavoro a casa: nessuno inizia a riparare la cucina e poi la lascia a metà, guarda come vengono eseguiti i lavori, li controlla, fa in modo che i preventivi corrispondano alla spesa finale. Io farò così, come ho sempre fatto anche da sindaco", ha aggiunto l'ex primo cittadino di Reggio Emilia. "C'è molto da fare ma siamo abituati a lavorare, come tutti gli italiani".



"Expo è grande sfida" - Il primo banco di prova per il neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà l'Expo di Milano, che inizierà il primo maggio: "Abbiamo fatto il punto con il presidente del Consiglio. E' una grande sfida e siamo riusciti a raddrizzarla abbastanza. Era in un momento di grande difficoltà".



Al ministero in bici - "Piedi e bici sono due mezzi eccezionali". Lo ha detto Delrio giungendo in sella al Ministero nel suo primo giorno da ministro. Delrio ha postato su Twitter foto della sua pedalata attraverso via del Tritone e l'arrivo alla sede di porta Pia. "Arrivati @mitgov", ha scritto facendo riferimento all'account ufficiale del dicastero.