Pd, Renzi: no discussioni su coalizioni, priorità al fiscal compact

"Per cambiare il Paese bisogna avere un'agenda chiara. Non passerò i prossimi mesi a parlare di coalizioni. Stiamo 6 mesi a parlare con l'Italia. Io voglio occuparmi di Pd, far vincere il Pd". Lo ha detto il segretario dem, Matteo Renzi, replicando agli interventi che si sono susseguiti in direzione. "Il veto sul fiscal compact - ha sottolineato - è più importante dell'analisi sulle amministrative".