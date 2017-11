Pd-Mpd, Fassino: "Dopo le elezioni vedremo se si può collaborare"

"Noi guardiamo avanti e non ci interessa la polemica sterile, ognuno proseguirà per la sua strada e se riusciremo a ottenere la fiducia degli elettori dopo le elezioni vedremo di riallacciare, se sarà possibile, i fili di una collaborazione". Lo ha detto Piero Fassino, parlando della situazione interna al centrosinistra. "Abbiamo incontrato Mdp, Sinistra italiana e Possibile, secondo cui non ci sono le condizioni politiche per costruire l'alleanza".