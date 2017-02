Pd, la minoranza: "Renzi ha scelto la scissione" | Ira di Guerini: "Esterrefatto"

"Per le sfide che dobbiamo affrontare non servono due partitini, ma uno grande con la testa dura", ha detto il ministro del Lavoro Giuliano Poletti in assemblea. "Abbiamo bisogno di un confronto per costruire la relazione con i milioni che ci hanno votato". E a proposito della polemica sui voucher: "Vanno cambiati radicalmente, ma ristabiliamo la verità: non li ha introdotti il governo Renzi".