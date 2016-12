Nomine Rai, pronta lista dei nuovi direttori Fabiano a RaiUno, Daria Bignardi a RaiTre

Nelle intenzioni del direttore generale Campo Dall'Orto, le scelte delle nuove direzioni proposte ad Cda sono "basate su competenza esperienza e merito, autonomia dai partiti, guidate dalla volontà di rinnovamento proprio attraverso la competenza e nel segno della valorizzazione delle risorse interne".



Ecco gli identikit

DARIA BIGNARDI - Nata a Ferrara nel 1961, giornalista e scrittrice, laurea al Dams, ha debuttato in tv nel 1991 su Rai3 - la rete che si prepara a dirigere - con Milano, Italia, prima con Gad Lerner e poi con Gianni Riotta. Nel 1995 ha condotto A tutto volume su Canale 5, poi il talk show culturale Corto circuito, il talk di costume Tempi moderni (Italia 1) e ancora, sull'ammiraglia Mediaset, le prime due edizioni del Grande Fratello su Canale 5. Passata a La7 ha lanciato nel 2004 Le invasioni barbariche, format che ha rilanciato sulla rete nel 2010 dopo una parentesi a Rai2 con L'era glaciale. Sposata con Luca Sofri.



ILARIA DALLATANA - Nata a Parma nel 1967, arriverà a Rai2 dopo una carriera tra Mediaset e Magnolia. Maturità classica, laurea in Lettere moderne alla Cattolica di Milano, diploma D.E.A. di Scienze della Comunicazione all'Universitee de La Sorbonne Nouvelle, dal giugno 1997 al gennaio 2000 è stata responsabile delle produzioni di intrattenimento di Italia 1, incarico che ha ricoperto poi per Canale 5 dal gennaio 2000 al marzo 2001. Il 31 marzo 2001 ha lasciato Mediaset e con Giorgio Gori ha fondato Magnolia, diventandone subito responsabile della produzione programmi (L'isola dei famosi, L'eredità, Piazzapulita, già di X Factor, oggi di Pechino Express, Monte Bianco). A gennaio 2014 ha lasciato gli incarichi operativi in Magnolia.



ANDREA FABIANO - Nato a Bari il 17 maggio 1976, si prepara a diventare il direttore più giovane nella storia della rete ammiraglia. "Barese esportato a Roma", come recita il suo profilo twitter, dopo la laurea all'università di Bari e un master ad Harvard, a Viale Mazzini si è occupato di marketing, prima nel ruolo di vice responsabile, poi di responsabile. A gennaio 2015 è diventato vice direttore di Rai1 con il compito di occuparsi dell'unità organizzativa palinsesto della prima rete.



GABRIELE ROMAGNOLI - Bolognese, classe 1960, giornalista e scrittore, editorialista di Repubblica, dovrà gestire da direttore di Rai Sport gli Europei di calcio francesi e le Olimpiadi di Rio. E' stato inviato per due anni della Stampa negli Stati Uniti. Da gennaio 2011 a giugno 2013 è stato direttore del mensile GQ. Nel 1993 l'esordio nella narrativa con Navi in bottiglia (finalista al Campiello). Ha firmato la sceneggiatura di fiction tv (Uno Bianca, Distretto di polizia) e del film Il gioiellino di Andrea Molaioli ispirato al crac Parmalat.



ANGELO TEODOLI - Nato a Roma il primo gennaio 1956, approderà a Rai4 dalla direzione di Rai2, rete di cui era diventato direttore il 29 novembre 2012 e per la quale curava i palinsesti sotto la direzione di Giampaolo Sodano. E' un autentico uomo macchina della tv pubblica: già capostruttura di Rai1 per il palinsesto e la promozione (nel '96), poi vicedirettore della rete dal 2002, vicedirettore vicario dal 2006, poi ancora direttore dei palinsesti.