8 febbraio 2015 Nino D'Angelo vs Matteo Salvini:

"No uso delle mie canzoni per spot Lega" Il video del Carroccio per il movimento pro-Sud "Noi con Salvini" ha come colonna sonora il brano "Jamma Ja"

12:24 - "Ca nisciun è fess!". Così Nino D'Angelo si è scagliato contro Matteo Salvini. Da alcuni giorni, infatti, il nuovo spot elettorale della Lega per il movimento pro-Sud "Noi con Salvini" è stato messo online e Nino D'Angelo afferma su Fb: "Non li ho autorizzati a usare la mia musica". Il brano in questione è "Jamme Ja" cantato da Nino D'Angelo e Maria Nazionale e presentato nel Sanremo del 2010.

Nino D'Angelo ha poi ricordato le contestazioni a Matteo Salvini durante la sua visita a Napoli: "L'hanno trattato pure bene. Sono contro la violenza. Ma chi si mette a cantare 'Vesuvio lavali col fuoco', beh, è stato anche fortunato. Gli è andata pure bene. Per una vita hanno detto Roma ladrona, ma un po' ladroni sono pure loro".



"Salvini e i suoi seguaci stanno già calando negli ultimi sondaggi - dicono Francesco Emilio Borrelli dei Verdi e Gianni Simioli della radiazza - pensavano di potersi appropriare del testo e delle musiche di Nino D'Angelo ma adesso dovranno eliminarle dai loro spot altrimenti potrebbero beccarsi anche una denuncia. Non basta aggregare qualche vecchio politicante meridionale e degli estremisti esaltati per entrare nel cuore del sud. La furbizia leghista sta venendo a galla".