20 gennaio 2015 Napoli, Luxuria sfila in abito da sposa: insorge La Destra del comune di Giugliano Desta polemiche la scelta di invitare la showgirl transgender alla kermesse sul matrimonio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:44 - Polemiche a Giugliano (Napoli) dopo la sfilata in abito nuziale di Vladimir Luxuria sul palco di "E' Sposa". La scelta di invitare l'artista transgender, ed ex parlamentare, ha fatto infuriare alcuni esponenti de La Destra che si sono appellati ai valori della "famiglia tradizionale". Luxuria ribatte via Twitter: "Unico requisito per potersi sposare è trovare la persona giusta".

Luxuria in abito da sposa

Unico requisito per potersi sposare e' trovare la persona giusta: ingiusto ed egoista e' consentirlo solo agli etero pic.twitter.com/zEqOFEcr7s — vladimir luxuria (@vladiluxuria) 18 Gennaio 2015

Particolarmente duri i commenti degli esponenti della Destra locale. "La presenza di Luxuria, che da noi va in passerella - riporta il quotidiano "Il Mattino" -, invitata come una star, mentre nella Russia di Putin viene allontanata immediatamente, ci fa capire lo stato comatoso del nostro Paese.Quello che non comprendono è che volere riconosciuti i propri diritti è una cosa, volere il riconoscimento del matrimonio gay equiparandolo agli altri con annessi diritti di adozione a tutti i costi viene visto dalla gente come uno sfizio, al quale non si può ne si vuole cedere in nessun modo".



E intanto, martedì mattina, sono comparse delle scritte omofobe davanti all'ingresso della struttura che ospita la kermesse, che per l'undicesima edizione ha deciso di far sfilare anche coppie omosessuali.