Mistero, il lottatore mascherato di wrestling lascia il ring: farà il consigliere M5s a Reggio Emilia

Il lottatore mascherato ha deciso di scendere dal ring. Cristian Panarari, in arte Mistero, lo annuncia su Facebook: "Dopo tanti anni di wrestling e dopo tante sfide, è arrivato il momento di annunciare che domenica 18 Marzo Mistero salirà sul ring per l'ultima volta". Lascia per dedicarsi alla politica. Nal caso accetti la nomina, infatti, siederà nei banchi dell'opposizione nelle file del Movimento 5 Stelle nel comune di Reggio Emilia, al posoto di Ivan Cantamessi, che si è dimesso dopo essersi trasferito a Vicenza per motivi di lavoro.

"Nel corso dello show TCW a Montecchio Emilia concluderò un percorso che mi ha portato in decine di eventi, decine di palestre, decine di spogliatoi e migliaia di chilometri macinati", continua Mistero in un lungo post su Facebook, "un percorso che ho condiviso con molte persone, le più importanti delle quali saranno al mio fianco anche durante quest'ultima avventura da wrestler. Il wrestling continuerà a far parte della mia vita, ma per me è arrivato il momento di dedicare tempo anche ad altri progetti che non posso trascurare, quindi è sia logica che naturale la decisione di concludere la mia carriera attiva da wrestler".