Milano, nuove minacce al sindaco Pisapia: trovate scritte firmate dalle Brigate Rosse

16:30 - Un messaggio minatorio contro il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, è stato scoperto questa mattina in un bagno degli uffici comunali di via Bergognone. Nella scritta, fatta con un pennarello rosso, compare la stella a 5 punte delle Brigate Rosse e la firma W. Alasia, sotto il testo "Pisapia boia". Già nelle scorse settimane, il sindaco era stato oggetto di minacce attraverso alcune lettere anonime. Sulla vicenda indaga la Digos.

"Questo episodio non cambierà in nessun modo il mio impegno per la città - ha commentato Pisapia -. Come ho detto ieri, le minacce non ci fanno paura, continuerò a girare per Milano tra i cittadini come faccio tutti i giorni. Anche ieri sera sono stato a Quarto Oggiaro per portare la mia solidarietà al Consigliere di Zona 8 Fabio Galesi. Rimarrà deluso chi crede così di frenare e la mia e la nostra volontà di migliorare giorno dopo giorno la città".