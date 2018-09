Migranti, Conte: "Non cacciamo nessuno ma rimpatri più efficaci"

"Non cacciamo nessuno dall'Italia dall'oggi al domani, ma rendiamo più efficace il sistema dei rimpatri". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, presentando il decreto su migranti e sicurezza. "Non arretriamo sul piano delle garanzie e dei diritti fondamentali ma mettiamo ordine in un sistema che in Italia ha prodotto e assecondato l'accoglienza indiscriminata", ha aggiunto il premier.