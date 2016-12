Matteo Salvini sigla il suo patto con gli italiani: "Prenderò un voto in più di Renzi"

Matteo Salvini ha stipulato in diretta radiofonica durante Un giorno da Pecora un suo particolare patto con gli italiani. Su un foglio ha scritto "Prenderò un voto in più di Matteo Renzi, firmato Matteo Salvini". Il leader della Lega Nord si è mostrato così convinto di poter vincere le prossime elezioni e lo ha dimostrato con questo patto siglato nel programma di Radio Uno condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Dopo aver detto di voler diventare presidente del Consiglio il più presto possibile, Salvini ha continuato:"Renzi sta massacrando l'economia di questo Paese. Spero di salire anche nella prossima primavera: la squadra c'è". Per quanto riguarda il referendum, la cui data è stata ormai fissata per il 4 dicembre, non ha dubbi: "Renzi avrebbe potuto far votare la gente anche il 31 dicembre tra le 23 e le 24, ma la gente voterà no perché è una riforma fatta coi piedi".