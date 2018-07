Mattarella: "Serve un'Europa senza confini, capace di integrare"

All'Unione europea serve "un sistema che porti a maggiore stabilità, a integrazione a cerchi concentrici, a sintesi e non mortificazione delle tante identità che rappresentano la ricchezza del nostro Continente". E' l'auspicio espresso da Sergio Mattarella agli studenti dell'università di Tbilisi, in Georgia, dove il presidente della Repubblica è in visita. "Sono i giovani - continua - a rappresentare la speranza di un'Europa 2.0, senza confini".