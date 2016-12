Mattarella promuove le riforme: "Forte rinnovamento, l'Italia è più competitiva"

Sergio Mattarella, in visita a Jakarta, in Indonesia, promuove il nuovo Senato: "La fine dei bicameralismo paritario è un'incisiva riforma istituzionale, tesa a differenziare le competenze della Camera dei Deputati dal Senato e quindi a rendere più rapide le procedure legislative". Il Capo dello Stato ha poi lanciato un appello ai dipendenti pubblici: "Serve una Pubblica Amministrazione ispirata alla affermazione dei valori della legalità ed efficiente".

L'Italia è impegnata "in un profondo rinnovamento" e dal 2012 "sono state impostate e approvate alcune riforme importanti finalizzate a rendere l'Italia più competitiva", ha detto ancora l'inquilino del Quirinale. Faccio riferimento alla riforma del sistema previdenziale, a quella del lavoro e a quella, più recente, della Pubblica Amministrazione".



"Dopo quasi 3 anni di contrazione - ha sottolineato - quest'anno il Pil tornerà a crescere. Si tratta di una prima inversione di tendenza, che tutte le previsioni vedono confermata anche nel 2016, quando l'Italia dovrebbe ritornare a un tasso di crescita intorno all'1,5 per cento. Contemporaneamente, segnali positivi arrivano anche sul fronte dell'occupazione".



Mattarella ha poi affrontato il nodo immigrazione. "Ci vuole uno sforzo di integrazione nel dialogo come fa l'Indonesia, che salvaguarda e valorizza nell'unità l'articolato pluralismo di etnie e religioni che compongono il Paese. E questo è un valore sul quale, anche in Europa, dovremmo attentamente riflettere sia nel dibattito fra Paesi membri, sia nell'ambito del processo di accoglienza e progressiva integrazione dei tanti migranti che giornalmente giungono nalla Ue", ha detto.