Mattarella in Germania riceve elogi: "Berlino impressionata dalle riforme"

18:18 - Prima visita ufficiale all'estero del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è recato a Berlino per incontrare il presidente federale Joachim Gauck e la cancelliera Angela Merkel. "Grazie per gli apprezzamenti per quanto sta accadendo in Italia dove è in corso un processo di riforme impegnative", ha detto Mattarella. Gauck aveva lodato "la velocità e l'efficacia" delle riforme del governo Renzi: "Siamo impressionati", ha aggiunto.

"Le relazioni tra Italia e Germania sono speciali: c'è un tasso di condivisione e amicizia altissimo", ha sottolineato Mattarella, in una dichiarazione a Berlino insieme al presidente Joachim Gauck. Italia e Germania, dicono i due presidenti, hanno delle relazioni "speciali" e devono lavorare insieme per dare "una spinta per la crescita dell'integrazione europea che è sempre più necessaria".



Il capo dello Stato ha ricordato che la crisi economica ha portato "difficoltà, ma anche la nascita di strutture più solide" ed oggi "occorre fare di più per fornire una spinta maggiore al rilancio dell'integrazione europea". Mattarella ha insistito nel sottolineare che "le difficoltà sono tante" per cui "la spinta comune di Italia e Germania può contribuire a superarle".



"L'Europa - ha aggiunto - deve riprendere a crescere, a sviluppare la propria integrazione. Soltanto così potrà continuare ad alimentare speranze per le nuove generazioni". "L'Europa - ha ribadito - deve cambiare passo".



Muro Berlino, "mai più orrori simili" - "Mi auguro che la lezione della storia sia così forte da impedire orrori simili: qui sono cadute persone che non si potevano muovere in libertà e questo è un elemento da ricordare con forza", ha poi detto Mattarella visitando il Memoriale del Muro di Bernauer Strasse.



Gauck: "Renzi ha dato nuove speranze" - "Il governo di Matteo Renzi è riuscito a dare nuove speranze di cambiamento e ad avviare riforme ambiziose", ha detto il presidente della Repubblica federale tedesca, Joachim Gauck, nel discorso tenuto durante la colazione di lavoro con il presidente Sergio Mattarella.



Mattarella: "Con Merkel piena sintonia" - "E' stata la conferma della sintonia tra Italia e Germania su tutti i fronti", ha poi dichiarato Mattarella parlando del suo incontro con la cancelliera Angela Merkel. Si è trattato di un colloquio di 40 minuti "molto cordiale", hanno riferito fonti italiane.