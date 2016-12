Maroni: "Pace tra Salvini e Berlusconi? Ci penso io..."

"Chi può far fare pace a Salvini e Berlusconi? Io, per esempio. Come? L'ho fatto tante volte con Bossi e Berlusconi. Non c'è bisogno di far fare pace, la pace c'è già. Bisogna solo...". Lo ha detto in modo sibillino il governatore della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine della cerimonia di riapertura di Expo. "Mi auguro che la vicenda romana si chiuda rapidamente ma non porterà di certo conseguenze nelle due forze politiche", ha detto Maroni.